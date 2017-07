Gori e i sindaci Pd per il Sì al referendum: una pièce tragicomica/Lo Spillino

Giorgio Gori

Con tutta la simpatia per Alessandro Alfieri, segretario lombardo del Pd, che ha la disavventura di doversi misurare con Bobo Maroni, scafato governatore della Padania, nessuno è in grado di spiegare perché i sindaci piddini reggano il moccolo al referendum per l’autonomia. Giocattolo ingegnoso messo a punto da Maroni per farsi tirare la volata elettorale alle amministrative. Non era più facile proporre l’astensione ed un percorso istituzionale più prossimo agli obiettivi di Matteuccio? Ma il capocomico della pièce tragicomica, nonché coordinatore del comitato dei sindaci per il Si, è il sempre abbronzato prezzemolino Giorgio Gori. Ora attendiamo un confronto ad armi pari (sic) tra Maroni e Gori, su perché Si al referendum sull’autonomia lombarda. Le porte della neuro sono sempre aperte.

Mario Rossi