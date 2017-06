Il dubbio è diventato realtà. La generosità di Maroni pagata dai lombardi

Il dubbio è diventato realtà. La generosità di Roberto Maroni rischia di essere pagata a caro prezzo dai lombardi. Da mesi il governatore lombardo batte la provincia per illustrare le eccellenze della sua gestione amministrativa. E i risultati non mancano: sia nella sanità che sul fronte della formazione e dei trasporti pubblici. Ma quando Maroni ha iniziato a distribuire passaggi gratis sulle tangenziali lombarde, in particolare nelle aree a forte insediamento leghista, ci è venuto un dubbio: chi paga? Ieri il Tribunale ha chiesto il default per Pedemontana, l’autostrada al capezzale della quale Maroni aveva chiamato (sfidando le ire dei più) Tonino Di Pietro (poi dimesso). Ora Pedemontana dovrà spiegare al Tribunale dove pensa di trovare le risorse per pagare i debiti (una voragine) e completare i 68 chilometri di tracciato. Ad oggi ne è stato realizzato un terzo. Il project financing parla di opere per 5 miliardi e i privati sono evaporati come neve al sole. Ma per Bobo i residenti di Varese e Como non dovranno pagare il pedaggio della tangenziale.



