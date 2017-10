Il Prix Italia? Per i dinosauri di viale Mazzini e mamma Rai

Rai Milano



Non se n’è accorto quasi nessuno ma quest’anno il Prix Italia, premio internazionale di tv, radio e web, si è svolto a Milano. La rassegna, dedicata – forse con una nota autocritica – alle fake news, si è dimostrata come sempre la brutta copia dei Telegatti. I dirigenti Rai hanno cercato spazio sotto la madonnina ma dopo le eterne polemiche sul negletto centro di produzione Rai di Milano hanno visto sparire dai radar il Prix. Mamma Rai non è riuscita però ad azzeccarne una perché, a poche settimane dalla scomparsa di Nanni Svampa, chansonnier milanese, cultore di Georges Brassens, vicino al cuore dei milanesi ma conosciuto ovunque, non ha trovato niente di meglio che riciclare l’orchestra "napoletana" di Renzo Arbore. Per la serie: i dinosauri di viale Mazzini. Grazie Rai.