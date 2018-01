In città è arrivato un marziano. Si chiama Attilio Fontana. Lo spillino

Attilio Fontana

In città è arrivato un marziano. Si chiama Attilio Fontana e si ostina a dire che farà il presidente della Regione Lombardia. Prima le farneticazioni sulla tutela della “razza bianca”, poi le chiacchiere a vanvera sui mezzi pubblici Atm preda dei vandali. Chi si ricorda l’Attilio Fontana attento presidente dei comuni lombardi e generoso sindaco di Varese, resta allibito davanti a tanta superficialità. Sulla folata razzista un giorno si pente e l’altro no, a seconda della platea che ha davanti. Mentre l’Atm, grazie soprattutto alla Polizia, riesce a contenere le violenze e mettere i vandali sotto chiave, mentre l'esercito di vigilantes sui treni promessi dall’assessore regionale Sorte non sono mai pervenuti. Esterrefatto chi si ricorda la tradizionale concretezza e lo spirito istituzionale di Maroni. Qualcuno tolga dalle mani dei duri e puri della Lega il marziano Fontana, o forse no. Così – nonostante Gori la Regione è tornata contendibile.