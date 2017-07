L'errore di sottovalutare il mite Giuliano/ Lo Spillino

Giuliano Pisapia è persona generosa. Ha deciso di non correre per un seggio parlamentare alle prossime elezioni politiche. Chapeau. Per chi lo conosce non è una novità. Giuliano non è arrendevole, dietro quell’aria mite c’è un uomo coriaceo a volte anche duro. Un uomo di sinistra che crede nella sinistra. Un po’ inconcludente come impone l'essere di sinistra nel nostro Paese. Come sindaco di Milano è stato una guida ma non ha combinato molto. Non a caso il suo successore, Beppe Sala, ha raddrizzato l’accordo con Fs sugli scali ferroviari (nascondendo case e uffici in una nuvola verde) e ha dimezzato i fondi destinati ai municipi per gestire giardinetti e panchine. Sbaglia chi sottovaluta Giuliano. E soprattutto si sbaglia chi crede di usarlo come un ariete contro Renzi.

