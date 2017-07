La città? La controlla il racket dell’accattonaggio. Altro che vigili

La città sta affrontando l’estate: meno milanesi più turisti per strada. E il controllo del territorio diventa questione cruciale. La città dovrebbe restare nelle mani della Questura che, con le scarse risorse disponibili, dovrebbe presidiare le strade. I vigili di quartiere, resuscitati ad uso e consumo delle telecamere, dovrebbero girare palmo a palmo i quartieri, ma sono completamente spariti. Chi esercita il quotidiano controllo del territorio, fuori da ogni bar, da ogni gelateria, da ogni palestra, da ogni supermercato è il racket dell’accattonaggio. Sono quei ragazzi di colore, col cappello da baseball sempre proteso in avanti, che chiedono l’elemosina. Sono loro a controllare ogni angolo di strada e a dividersi i proventi della disperazione con le bande di zingarelli che imperversano in metropolitana. In barba al Daspo e alla metropoli europea che accoglie turisti a frotte.



Mario Rossi