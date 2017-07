La politica al tempo degli abbracci. Festa? L’ultima piazza rimasta. Spillino

Chapeau a Pietro Bussolati, segretario milanese del Pd che è riuscito a organizzare la festa de l’Unità nel deserto dei Tartari dello scalo Farini. Un gran coraggio e una voglia di fare invidiabili. Soprattutto dopo la scoppola delle amministrative. Ma lui a Milano aveva già vinto, anche se la proverbiale gratitudine di Beppe Sala si fa attendere.

Mentre il segretario del Pd Matteo Renzi preferiva parlare al Pierlombardo coi fantasmi di via Solferino, lui, Bussolati è riuscito nel quasi miracolo di favorire l’abbraccio tra Giuliano Pisapia e una fatina (Maria Elena Boschi), travolgendo tutti i retroscena e facendo incazzare la sinistra sinistra. Ma la festa de l’Unità made in Bussolati è stata, fino ad ora, l’unica occasione estiva di confronto politico tra i partiti. E non è poco.

Mario Rossi