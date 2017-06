La sfida di un piano Marshall per le case popolari. Spillino

Case Aler a San Siro

Oggi Roberto Maroni presenta le iniziative della Regione per sviluppare l’edilizia popolare. Lo fa all’Aler, azienda chiacchierata che cerca di gettarsi alle spalle gestioni opache, per restituire un futuro a chi cerca casa ma non ha quattrini per un mutuo pesante. A Milano, grazie a Pisapia, le case popolari sono divise da un muro, come quello che tanta sinistra vorrebbe abbattere: da una parte le case meno peggio, del Comune, affidate alla gestione della MM, dall’altra quelle fatiscenti, popolate per lo più da immigrati, di proprietà dell’Aler (Regione). Sala e Maroni, senza guardare al calendario elettorale, dovrebbero abbattere il muro, scegliere la collaborazione vera e riportare ad uno il patrimonio delle case popolari. Per chiedere al Governo un piano Marshall per le periferie (non solo a Quarto Oggiaro ma anche a Rozzano e Cinisello). Perchè "casa popolare" non faccia più rima con case per i poveri. Anche perché i poveri – di qualsiasi colore – hanno diritto a vivere decentemente (se rispettano la legge).

Mario Rossi