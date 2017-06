Majorino e l'accoglienza: la batosta non è servita/Lo Spillino

Pierfrancesco Majorino

Non è bastata alla sinistra la batosta elettorale alle amministrative. Oggi il “pro” sindaco Pierfrancesco Majorino, accompagnato dai sempreverdi rappresentanti di Legambiente, ha riunito un manipolo di immigrati con tanto di ramazza per una foto ricordo. Tra le sterpaglie della Martesana il comune di Milano, dopo l’imponente e suicida manifestazione pro migranti del 20 maggio scorso - incurante dei messaggi di Macron, che non vuole incoraggiare l’esodo dei disperati in viaggio nell Mediterraneo - ha radunato una pattuglia di migranti con pettorina che, pur di sbarcare il lunario, si sono prestati alla sceneggiata dei lavori socialmente utili. Singolare sistema d’integrazione per richiedenti asilo con un paio di lauree. Ma si sa l’accoglienza gestita dalla sinistra sinistra non va per il sottile.

