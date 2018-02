Mantova, revoca della cittadinanza a Mussolini? Gesto inutile e stupido

Benito Mussolini

Dispiace un po’ che gli interpreti della storia, ormai millenaria, del movimento operaio si stringano in un angolo, a misurarsi gli attributi. Prima l’ostentazione antifascista ad ogni scritta sui muri degli skinheads di turno, quasi che la patente di resistente potesse far rinascere ciò che non c’è più: l’ideale o più semplicemente uno straccio di idea. Poi la battaglia antirazzista, doverosa, se non fosse giocata anche a costo di nascondere le violenze dei troppi immigrati irregolari. Ora la revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, a Mantova. L’ultima "purificazione" di un modo di far politica destinato a sparire. O forse un gesto inutile, prima che stupido. Perché la storia non si cancella. E chi ne ha paura, prima o poi, finisce nell’oblio.