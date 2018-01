Milano, la solita storia: cuore a sinistra e portafogli a destra

E’ la solita storia cuore a sinistra (con Majorino) e portafogli a destra (con Tasca). E’ così che il comune di Milano gestisce il suo patrimonio. Oggi caccia gli ambulanti che nei mercati rionali non pagano o lo fanno in ritardo la tassa medioevale dell’occupazione di spazio pubblico. Ieri ha cancellato con un colpo di spugna ristoranti e bar della Galleria per affittare a cifre astronomiche, buone solo per i grandi gruppi multinazionali. Non una parola sulla ditta Guenzati, un negozio storico che da 250 anni è in un edificio delle assicurazioni Generali e che tra poche settimane sarà messo per strada. Ma Milano, per il sindaco Sala, è la città dell’accoglienza, perché bisogna pur tenere in piedi la maggioranza sotto scacco di Majorino e Liberi e Uguali. O no?