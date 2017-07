Non tuffiamoci nel Naviglio. La Rozza non dimentica

Il consigliere comunale Franco D’Alfonso (ideologo della lista Sala) – già terrore dei commercianti negli anni della giunta Pisapia – ha fatto un bagno in Darsena. Con un paio di suoi colleghi ha voluto sostenere così la causa della riapertura dei Navigli, già sposata anni fa dal 94% dei milanesi. Su Facebook scrive: “l'assessore Rozza mi fa sapere attraverso la stampa che sarò multato assieme agli altri consiglieri comunali che hanno fatto il bagno nella Darsena ieri a Milano. Meno male, temevo volesse rigarmi la portiera dell'auto..” Fossi in lui non farei troppo lo spiritoso, Carmela è un pezzo di pane, ha la memoria di un elefante e se la fai incazzare….



Mario Rossi