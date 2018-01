“Ovunque ti giri, vedi solo democristiani”. Ma Milano è una città laica

preghiera

“Ovunque ti giri, vedi solo democristiani”, mi sussurrava all’orecchio un inossidabile militante del Pd di origini già comuniste. E deve averlo pensato anche il dirigente dell’Atm che ha bocciato la campagna dell’Unione degli atei e degli agnostici. In un mondo di demo e poi cristiani chi vuoi che si lamenti se diciamo no agli atei? "Siamo stati discriminati", denuncia l’Unione che incautamente voleva promuovere i suoi valori sui mezzi pubblici. Ma Milano ha sempre fatto della propria laicità una bandiera, o no? Rispetto per tutti, a partire dai cattolici, che sono la maggioranza. Ma per chi non ha la fortuna della fede, questa volta, le porte dei tram e degli autobus sono rimaste chiuse.