Palazzo Marino, uno strano incrocio tra uno sciacallo e una sanguisuga

Uno strano incrocio tra uno sciacallo e una sanguisuga la politica dei tributi di palazzo Marino. Perché di fronte ai tagli orizzontali e verticali del governo sui comuni, invece di reagire eliminando sprechi e regalie, infierisce sui cittadini contribuenti. Inutile parlare di Area C. Ma il bilancio degli autovelox, destinati per qualche credulone alla sicurezza stradale, è agghiacciante: 30 milioni in un anno. Per non parlare della Tari (tassa rifiuti) sulla quale il Comune ha inscenato una commedia perché molti cittadini proprietari di box non la pagherebbero, accompagnata da uno squallido gioco delle parti col Mef (governo) a danno dei contribuenti. Ma chi ricovera l’auto al coperto (anche per sfuggire alle multe dell’Amsa-lavaggio stradale) dovrebbe ricevere un premio. Invece no: parte la nuova crociata della civica amministrazione a caccia di soldi nei box. Risultato: aumento della tassa del 5%. E intanto nelle scuole milanesi per i bambini niente pane a refezione, perché è stato trovato un “corpo estraneo”, al momento ignoto. Milano Ristorazione sta facendo le verifiche del caso. E speriamo che il “corpo estraneo” non galoppi verso la frittata o i maccheroni.