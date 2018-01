RICEVIAMO DA STEFANO PARISI E PUBBLICHIAMO

Lo Spillino? Perché fai così? Il treno è in corsa! In poco più di un anno ha già toccato tutte le stazioni d’Italia! Sarà presente con le sue liste in tutta Italia. Ha un grande programma (serio) senza balle. Avrà un buon risultato. Ci vediamo il quattro marzo! Buon viaggio!!!

Stefano Parisi

