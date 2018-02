Pertini, Fontana, Sala: la colpa è sempre degli uomini della comunicazione

Attilio Fontana

La colpa è sempre loro, degli uomini della comunicazione. Ogni scivolone, ogni inciampo di chi è alla guida del vapore viene scaricato sui responsabili della comunicazione. Antesignano di rango, Antonio Ghirelli, giornalista di razza che accettò di fare il portavoce del presidente della Repubblica Sandro Pertini.

E all’ennesimo inciampo del presidentissimo fu Ghirelli a pagare e prendersi le responsabilità: si dimise. E così quando Fontana scivola sulla “razza bianca” è lo staff che viene additato per la leggerezza. Naturalmente quando l’ossessione periferie di palazzo Marino non diventa un fatto concreto, Beppe Sala che fa? (Tranquilli non licenzia nessuno), offre un bell’incarico ad un’agenzia di comunicazione. Si sa mai che faccia il miracolo.