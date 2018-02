Il Politecnico di Milano

Politecnico, bloccare i corsi in inglese? Una follia italiana



Questa volta ha ragione Sala: una follia bloccare i corsi di laurea in lingua inglese al Politecnico, decisa dai parrucconi del Consiglio di Stato. Il ministro dell’Università Valeria Fedeli (che ha assunto decine di migliaia di precari nella scuola) abbozza e dice che i corsi vanno cambiati. Ma la forza d’attrazione delle università milanesi – Politecnico in testa – è dovuta alla loro tradizione scientifica ed alla capacità di aprirsi alle esigenze di un mondo sempre più globale. E l’insegnamento (non dappertutto) in lingua inglese, confermata dal nuovo rettore Ferruccio Resta, è uno dei cardini. Ma chi si lamenta della decisione del Poli? Naturalmente i docenti che – a detta degli studenti – non sono all’altezza, perchè non conoscono bene l’inglese (sull’italiano stendiamo un velo pietoso). Ma si sa, nel paese degli interessi particolari il ministro dell’Università non difende gli atenei o gli studenti ma i docenti (che votano).