Regionali 2018, un fantasma si aggira per la Lombardia: è il Pd

Giorgio Gori

Un fantasma si aggira per la Lombardia: non è il proletariato ma il Pd. Maestri nel pestare l’acqua nel mortaio, gli uomini del Pd stanno almanaccando su come arrivare alle elezioni regionali e sfidare la corazzata Maroni. Saltato fuori dal cilindro Giorgio Gori, già imprenditore di successo, uomo dal bell’aspetto e sindaco di Bergamo, ora il Pd sta cercando di organizzare primarie di coalizione soft, per dare visibilità alla sinistra sinistra che Gori considera indispensabile (per ottenere un onorevole piazzamento). E così mentre nel Pd se la suonano e se la cantano, Maroni prosegue nel pellegrinaggio tra le province lombarde promettendo nuove mirabolanti imprese (vedi tangenziali gratis per i valligiani). Al momento grande assente il Pd. E sì perché, mentre Maroni presenta cinque anni di buon governo, le proposte del partito di Matteo Renzi stanno a zero. Si aspetta il candidato, dicono. Ma dopo la fuga di Martina e Guerini, è rimasto solo Gori a voler correre. Bella presenza, nobili natali, idee poche ma confuse. Come quelle sull’integrazione dei migranti, fatte e finite per perdere consenso, Ma chi vivrà vedrà.

Mario Rossi