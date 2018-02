Ci piacerebbe risparmiare al sindaco Beppe Sala la parte dello sceriffo in questi 30 giorni da assessore alla sicurezza. Ne può fare a meno. Anche perche' il bilancio di Carmela Rozza e' piu che positivo, benche' zavorrata da personale non proprio all'altezza. Ma Carmela ha la pelle dura e farà bene anche in Regione. Anche se sarà costretta all'opposizione da una sinistra abbastanza confusa.