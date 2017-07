Ristrutturare il vecchio Ortomercato, realismo o fine di un sogno?

Difficile rispondere: è la vittoria del realismo o la fine di un sogno? Sta di fatto che la città che ha preso il volo con Expo, la Milano dei grandi consumi (alimentari), degli chef stellati, dei mille e mille ristoranti tra etnici e nostrani, ha scelto di volare basso. Sogemi (che gestisce i mercati alimentari all’ingrosso) ha messo in un cassetto i grandi progetti e ha deciso di ristrutturare il vecchio Ortomercato. Si quello dei lavoratori in nero che saltavano i cancelli per guadagnare quattro soldi e delle infiltrazioni mafiose (che forse appartengono al passato). Non ci sono soldi per i grandi progetti e i privati hanno tirato i remi in barca. Evidentemente il grasso cola solo sulle aree dismesse, dove grattacieli e terziario la faranno da padroni. Anche i grossisti hanno alzato bandiera bianca e in via Lombroso hanno accettato il male minore: padiglioni decenti in un ambiente più sano. Piutost' che nient' l'è mej piutost, dice un antico adagio camuno.



Mario Rossi