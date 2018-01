Rogo capannone, Gori se la prende con l'ente sbagliato. Lo spillino

Dismessa la grisaglia e il sorriso accattivante da sindaco dandy, Giorgio Gori formato candidato a perdere le elezioni regionali in Lombardia, si è infilato la divisa da vigile del fuoco e si è fatto un selfie elettorale davanti alle ceneri del deposito andato in fumo nel pavese. "La Lombardia è oggi la Regione più inquinata d'Italia, soggetta a fenomeni oscuri come lo smaltimento illecito di rifiuti", ha sentenziato.

Peccato che il capannone di un’azienda privata utilizzato come discarica abusiva, poteva essere oggetto di un intervento della Provincia di Pavia, se la legge Delrio non avesse smantellato le province. La Lombardia, poco o tanto, è l’unica regione che si è posta il problema di coinvolgere le altre realtà della pianura Padana per dare incisività ai provvedimenti di tutela ambientale, sottoscrivendo un protocollo che, approvato dal ministero, sta dando qualche risultato.