Sala deluso da Roma? Ma quei 2,5 miliardi dal Governo Renzi... Spillino



Politica nel precipizio. Se Roma non ride Milano, una volta tanto, piange. Perché quando la politica nazionale è al lumicino gli amministratori locali mettono il turbo ma rischiano di uscire alla prima curva. E’ così per chi guida o si candida a guidare l’angolo più ricco e dinamico del belpaese. Di Attilio Fontana e della sua “razza bianca” si è detto tutto (ma forse è poco), ora tocca al sindaco di Milano, seduto a palazzo Marino dopo aver battuto per un pugno di voti l’ex desaparecido Stefano Parisi. Sala guarda all’Europa perché Roma l’ha deluso. Sembra dimenticare che Milano si muove grazie ai contributi dello Stato per il trasporto pubblico, che valgono il 50% dei costi e può realizzare le sue metropolitane perché il governo Renzi si è inventato il Patto per Milano con un assegno da 2,5 miliardi. Per non parlare del paracadute Cantone ai tempi di Expo. Ora va di moda l’autonomia (in salsa lombarda o catalana) e Sala si è messo sulla scia della sindaca di Barcellona Ada Colau, portando in casa un esercito di migranti irregolari. Ma in fondo se la città ha saputo resistere a Marco Formentini può davvero fare da sola.