Sala, smetti di seguire la sinistra sul caso migranti/ Lo spillino

L’Europa come un circo equestre, dove ognuno fa il suo numero e applaude chi vuole. Oggi è il turno dell’Unicef che suggerisce di non vendere i gommoni alla Libia. Ieri la proposta di un nuovo regolamento per le le Ong che solcano il Mediterraneo.

Domani ci sarà chi vorrà inventare divise fluorescenti per i marinai imbarcati dalla Guardia costiera. E chissà se l’ennesima aggressione in Centrale, di un clandestino imbarcato a Milano, a spese delle Forze dell’ordine, convincerà il sindaco Sala che l’ospitalità è una merce diversa: dare ragione sempre e comunque alla sinistra ti allunga la vita di altri quattro anni. Ma poi i conti si fanno comunque.

Mario Rossi