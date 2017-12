Se il Pd e Sala ricorrono allo spauracchio del fascismo... /Spillino

La commemorazione di piazza Fontana

Che il Pd, assediato a sinistra, scopra l’antifascismo (quasi militante) non sorprende. Anche se non saranno certo le manifestazione capeggiate dall’Anpi a creare un clima diverso in città e nel paese, tale da restituire centralità e credibilità al Pd. Anche perché il vero pericolo per la democrazia, oggi, si chiama antipolitica (in tutte le salse). Ma si sa, a sinistra quando non si sa che pesci pigliare si scopre un nemico vecchio (Berlusconi) o sempre verde (l’antifascismo). Ciò che lascia sbigottiti è l’appello alle armi (in senso figurato) di Beppe Sala, manager prestato alla politica. E il dubbio assale il cittadino: vuoi vedere che anche lui ha esaurito gli argomenti seri?