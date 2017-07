Servizi scolastici: il "coeur in man" che manca a questa Giunta/ Lo Spillino

C’è una novità: mentre il Comune mostra grande disponibilità per i migranti, facendo capire che non c’è gran differenza tra i richiedenti asilo e chi fugge dalla fame, la sedicente vice sindaco, tale Anna Scavuzzo, caccia dai servizi scolastici chi non paga la mensa di Milano Ristorazione. Il Comune ha aperto le iscrizioni on line per il pre e il dopo scuola, utilizzati per lo più dai genitori che lavorano (ci sono anche i single) e hanno la necessità di parcheggiare i figli presto a scuola, per andare a prenderli tardi, dopo il lavoro, dopo i turni più pesanti. Non sono i figli (o i nipoti) di Tronchetti Provera o di Oscar Farinetti, ma ragazzini i cui genitori fanno le pulizie per qualche cooperativa o sono costretti a vagare su tram e metrò per raggiungere il luogo di lavoro. Ma chi non è in regola coi bollettini di pagamento di Milano Ristorazione non potrà usufruire del pre e del dopo scuola. Forse serve un bypass per questa Milano che non ha più il “coeur in man”, almeno per i suoi figli diletti.

Mario Rossi