Spillino/Trasporti gratis per le forze dell'ordine: giusto ma Sorte non esulti

Un convoglio Trenord

Che le forze dell’ordine, poliziotti e carabinieri, viaggino gratis sui mezzi pubblici è cosa buona e giusta. Sono servitori dello Stato malpagati ed è saggio garantire loro, per lo meno, una mobilità senza stangate (vista l’aria che tira).

Che l’assessore alla mobilità bergamasca Alessandro Sorte esulti per aver concesso la gratuità sui treni ai tutori dell’ordine è sgangherato e fuori luogo. Perché questo provvedimento è stato deciso decenni fa e vale per ogni mezzo e per tutte le amministrazioni. Si tratta di un gesto di civiltà e non la militarizzazione dei treni, come vorrebbe, a scopo elettorale, Sorte.