Stefano Parisi? Non pervenuto. Il treno del manager non è mai partito

Stefano Parisi: Energie per l'Italia

Stefano Parisi? Non pervenuto. Il treno del manager (già direttore generale di Confindustria e ad di Fastweb), factotum di Gabriele Albertini sindaco, non è mai partito. Dopo aver sfiorato la vittoria contro Beppe Sala a Milano, per Parisi la politica è diventata un incubo. Ha fondato Energie per l’Italia e ha tentato di entrare da protagonista nella squadra del centrodestra, in Lombardia e a Roma. La parola fine l’ha scritta Silvio Berlusconi che gli ha sbarrato la strada della quarta gamba, già troppo affollata. Ma la parabola discendente è partita da Lecco, allorquando il sottosegretario al Pirellone Daniele Nava e il consigliere regionale Mauro Piazza, reclutati da Parisi tempo addietro, hanno deciso di tornare in Forza Italia. Regista dell’operazione Mariastella Gelmini, plenipotenziario del partito di Berlusconi in Lombardia. Ma come in un Risiko lo smottamento comasco è stato fatale per il progetto di Stefano Parisi. Infatti Daniele Nava - ex presidente della Provincia di Lecco – l’anima di una possibile intesa, prima con l’Udc di Lorenzo Cesa, e poi direttamente con la quarta gamba di Noi con l’Italia – è stato regolarmente messo in un angolo da Parisi, che si è mosso in tutt’altra direzione. Risultato – grazie anche al forcing di Forza Italia – la rete controllata da Nava, compreso il presidente del IV Municipio di Milano, Oscar Strano, noto per le sue battaglie contro l’occupazione abusiva nelle case popolari milanesi – ha fatto fagotto tornando nel partito di Silvio Berlusconi. A cascata anche nel Lazio il coordinatore regionale Erder Mazzocchi, per due volte Consigliere regionale e già presidente dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione Agricola, ha mollato Parisi. E così l’ex candidato sindaco di Milano sarà costretto ad una disperata corsa solitaria, verso il nulla: “Energie per l'Italia correrà fuori dalla coalizione di centrodestra alle prossime elezioni politiche". Fine delle trasmissioni.