Stop agli Euro 3 diesel, Terzi e Galletti decidono di non decidere

Il duo Galletti-Terzi non vincerà l’eco-Nobel per l’ambiente. Da anni si discute dei provvedimenti da adottare per arginare l’inquinamento nei mesi invernali. Cavallo di battaglia della Lega: solo un’azione concertate nella mitica valle Padana può servire, iniziative spot sono inutili. Parole scolpite nella pietra. Peccato che quando anche le altre regioni, oltre alla Lombardia, accendono semaforo verde, si affaccia la solita scadenza elettorale. E allora Claudia Terzi, assessore leghista all’Ambiente e l’omologo ministro (per grazia ricevuta) Gian Luca Galletti decidono di non decidere. Cosa c’è di meglio di un bel rinvio del divieto alla circolazione degli Euro 3 diesel? Si catturano due piccioni con una fava. Gli automobilisti e i trasportatori col vecchio Euro 3 diesel non saranno costretti a cambiare furgone o auto e i Galletti, centristi a caccia di una nuova patria, potranno continuare a sperare nella buona stella di Maroni.

Mario Rossi