Toti, Sala e la sindrome di Stoccolma. Lo spillino di Mario Rossi

La sindrome di Stoccolma è un male grave. Guardate il caso di due yes man improvvisamente diventati cultori delle alleanze politiche più spericolate. Due manager prestati alla politica, per cause di forza maggiore, che diventano maestri di strategia politica in un amen. E’ il caso di Giovanni Toti e Giuseppe Sala. Due top manager diventati amministratori. Il primo, pacioso e ubbidiente giornalista Mediaset, divenuto coordinatore politico di Forza Italia quando il Cavaliere, stanco del serraglio forzista, decise di mettere alla guida del partito un dipendente. E Toti, dopo lo scivolone della sinistra targata Cofferati in Liguria, divenuto governatore grazie ai voti della Lega, si è trasformato in un cultore del partito unico di centrodestra, a trazione Salvini. Stesso malanno ha colto Beppe Sala, già ai vertici del gruppo Pirelli, commissario unico Expo grazie a Letizia Moratti, eletto sindaco di Milano su input di Renzi. Per un pugno di voti ha superato il contendente Parisi. Da quel momento il manager tutto d’un pezzo si è messo nelle mani della sinistra di lotta e di governo, che gli garantisce la permanenza sullo scranno di Palazzo Marino. Alla bisogna ha organizzato sfilate pro migranti e contesta il ministro Minniti perché vorrebbe contenere gli sbarchi. Non basta, spara a palle incatenate contro Renzi, reo di voler costruire una forza riformista nel nostro sgangherato Paese, senza ricatti sinistrorsi. Il manager – al colmo della sindrome - s’è infilato di nuovo la maglietta del Che, per premiare la grande coalizione di sinistra.



