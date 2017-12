Vaccinazione antinfluenzale, la colpa è dei medici di famiglia. Lo Spillino

Troppo facile scandalizzarsi per la fila di pensionati che attendono al freddo il turno per la vaccinazione antinfluenzale. Facile prendersela con la sanità lombarda che non funziona. Perché se c’è una responsabilità, e c’è, è del 60% dei medici di famiglia che non hanno accettato di somministrala gratis, come chiedeva la Regione. Il sottoscritto ha perso 30 minuti dal medico di famiglia (una donna gentile e attenta) per fare la vaccinazione. E anche la riforma, se ha qualche crepa, e ce l’ha, deve ringraziare la classe medica che l’ha guardata con diffidenza, perché portava in dote più responsabilità (in particolare a favore di anziani e malati cronici) e più lavoro. Certo la sanità lombarda – grazie alle migliaia di buoni medici e bravi ricercatori – è un’eccellenza, al netto di un manipolo di maneggioni (quelli delle dentiere e delle protesi impiantate a chi non ne aveva bisogno) e della parte più arretrata dei medici di famiglia, per i quali Ippocrate è il protagonista di un fumetto hard.