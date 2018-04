Vallanzasca? Lui ha pagato (al contrario di altri...)

Renato Vallanzasca, a differenza di molti criminali del Belpaese – a partire dai terroristi rossi o neri che, liberi come fringuelli, affollano le università per spiegare il loro pensiero – ha pagato. Certo non potrà restituire serenità alle tante famiglie che ha colpito, uccidendo poliziotti e cittadini. Ma 45 anni di galera sono tanti e se il carcere conserva una remota finalità di reinserimento nella società civile, ebbene lui, Vallanzasca, ha diritto di provarci. Fanno sorridere i giustizieri della politica che chiedono a gran voce di tenerlo in carcere. Sono gli stessi che hanno permesso – ad esempio - all'ex sindaco di Monreale, Salvatore Caputo detto Salvino e al fratello Mario, del movimento "Noi con Salvini", alle elezioni amministrative in Sicilia della scorsa primavera, di comperare voti dai soliti noti.