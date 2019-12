Lo storico Bagutta diventa un ristorante di carne

Dalla mitica trattoria Bagutta, fondata nel 1924, al Baguttino, per poi diventare Baguttino-Alta Carne, un format dedicato alla carne di qualità. Il ristorante sito in via Bagutta 18 nasce da un'idea della società Mac srl, fondata da Antonio e Federico Marasco, Fabrizio Cardamone e Gianluca Lotta, gli stessi che nel 2011 aprirono a Torino la prima Hamburgheria di Eataly, a cui seguirono poi le aperture di Bergamo, Roma, Verona, Parma, Milano e Lucca, tutte cedute in seguito ad altre proprietà. Alta Carne è legata ai principi di Slow Food e crede nel rilancio della Razza bovina Piemontese. Focus del Baguttino-Alta Carne saranno la carne alla griglia e gli hamburger, anche se non mancano anche altre proposte sempre di ispirazione piemontese, come agnolotti, plin e tajarin.