Lodi: caso mense; Comune fa appello contro la condanna

Caso mense a Lodi: il Comune farà ricorso

Dopo essersi preso qualche giorno per riflettere, il Comune di Lodi ha deciso. La giunta leghista guidata da Sara Casanova non si arrende e presenterà ricorso contro la condanna del tribunale di Milano che l'ha obbligata a modificare il regolamento per l'accesso alle prestazioni agevolate, definito “discriminatorio” dal giudice.

Il caso era scoppiato in relazione all'accesso alla mensa per i bambini stranieri, i cui genitori si sono trovati costretti a produrre documentazione attestante il possesso di eventuali proprietà immobiliari nei Paesi di origine per poter beneficiare delle tariffe agevolate. Un obbligo spesso difficile da adempiere perché in molti dei Paesi di origine non è presente un catasto.

La Giunta "ritenendo ingiusta la condanna del Comune per discriminazione", ha fatto sapere che presenterà appello. Nel frattempo, comunque applicherà l'ordinanza del giudice. Oggi è previsto il Consiglio comunale che approverà le modifiche del regolamento, ma già ieri è stata disposta da parte della Giunta l'immediata disapplicazione degli articoli 8 e 17.