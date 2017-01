Lodi: ecco Casiraghi, il candidato M5S. Sfida nel regno di Guerini

Elezioni a Lodi: il candidato M5S Massimo Casiraghi

Elezioni a Lodi: il Movimento Cinque Stelle candida Massimo Casiraghi per sfidare il centrosinistra scosso dalla bufera Uggetti

Si accendono i riflettori sulle amministrative a Lodi, comune che va al voto anticipato dopo la bufera giudiziaria che ha colpito il sindaco Pd Simone Uggetti e l'arrivo del commissario prefettizio. In quello che è considerato un "feudo" di Lorenzo Guerini, portavoce e vicesegretario dei democratici, nonchè ex primo cittadino, il Movimento Cinque Stelle gioca d'anticipo forse anche per approfittare della situazione ancora nebulosa a centrosinistra. E presenta già oggi il proprio candidato sindaco. Che, secondo rumors raccolti da Affaritaliani.it, sarà Massimo Casiraghi, volto giovane ma già attivo da qualche tempo assieme ai pentastellati. Esperto di comunicazione social, web designer e fotografo, Casiraghi è già balzato agli onori delle cronache locali lo scorso settembre per essersi costituito come parte civile come semplice cittadino contro l'ex sindaco Uggetti, imputato per turbativa d'asta.