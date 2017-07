Lodi, il controllore accusato di simulazione di reato: mi sono vendicato



"Mi sono vendicato di una lite avuta il giorno prima". E' la spiegazione del capotreno che si era inventato un'aggressione mai avvenuta. E che ora ha "paura di essere sospeso dal servizio".



LA VICENDA - Si era inventato tutto il capotreno Davide Feltri che ai carabinieri di Codogno aveva denunciato di essere stato accoltellato sul convoglio Piacenza - Milano Greco Pirelli. Dopo una settimane di indagini coordinate dal procuratore di Lodi Domenico Chiaro, gli inquirenti lo hanno messo di fronte alle incongruenze della sua versione e ha confessato di essersi procurato da solo una ferita a una mano, chiudendosi nel bagno del treno.

"Mi sono vendicato di una lite avuta il giorno prima con quella persona - è la spiegazione data agli investigatori che gli chiedevano il motivo dell'aggressione inventata - mi aveva minacciato di morte se lo avessi ancora disturbato per chiedergli il biglietto". Gli investigatori devono ora capire se questa nuova versione sia vera o ancora una ricostruzione fantasiosa. Per il momento Feltri dice solo di aver "paura di essere sospeso dal servizio". Ipotesi poi non così remota visto il suo comportamento...