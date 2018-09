Lodi in marcia per i bimbi stranieri: protesta contro la sindaca Casanova

Lodi, protesta contro la sindaca: "Tutti i bambini sono uguali"

Continua a far discutere il nuovo regolamento comunale di Lodi che ha stabilito la necessità di fornire certificazioni di assenza di proprietà nel paese di origine per i genitori dei bimbi stranieri ammessi alla scuola primaria. Documenti che tantissime ambasciate non sono in grado di fornire, obbligando così al ritiro da scuola o all'inserimento nella fascia massima di reddito le famiglie di questi piccoli studenti.

Secondo quanto riportato da Repubblica, per opporsi alla misura, il Coordinamento Uguali Doveri ha promosso una manifestazione che si terrà sabato 29 settembre, dal titolo “Tutti i bambini sono uguali”. Il problema è particolarmente sentito, dalla comunità ma anche a livello nazionale: per pagare il servizio mensa agli esclusi è stata attivata una raccolta fondi, mentre i fatti di Lodi sono oggetto di un'interrogazione parlamentare presentata ai inistri Bussetti e Savona.

E mentre la maggioranza in Comune esclude modifiche al regolamento (al massimo, ha detto la sindaca Sara Casanova, si penserà a eccezioni laddove si dimostri l'impossibilità di produrre la documentazione), i manifestanti si sono dati appuntamento per sabato 29 settembre alle 15 in corso Umberto, con una loro delegazione che incontrerà il prefetto Patrizia Palmisani. Il corteo si dirigerà poi verso piazza Castello, dove la serata continuerà fino alle 20, con parole e musica per riflettere intorno al tema della discriminazione.

L'evento su Facebook ha raccolto 130 partecipazioni e 600 manifestazioni d'interesse. "Puntiamo ad arrivare almeno a 1600 persone - ragiona ottimista Stefano Caserini, consigliere della lista civica 110&Lodi e membro del Coordinamento -, abbiamo ricevuto un sostegno che non ci aspettavamo. Nei primi giorni della prossima settimana completeremo anche la lista dettagliata delle persone escluse, per avere un quadro chiaro di chi ha bisogno di cosa".