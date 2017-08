Lodi: un 26enne di origini africane è ricoverato in gravissime condizioni dopo aver ingerito alcune dosi di cocaina per sfuggire ad un controllo della Guardia di Finanza a Sant'Angelo Lodigiano. Appena iniziata la perquisizione, il giovane ha portato la mano alla bocca. Portato in ospedale per accertamenti, sembrava stare bene, ma tornato a casa ha iniziato a stare male. Chiamati i soccorsi, ha avuto in arresto cardiaco in ambulanza e si trova ora in coma in terapia intensiva.