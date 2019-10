Lodi, la decima edizione del Festival della Fotografia etica

Decima edizione del Festival della Fotografia etica in corso a Lodi dal 5 ottobre e sino al 26 del mese. La manifestazione è ormai un punto di riferimento riconosciuto a livello europeo, conu na identità forte e precisa e la volontà di raccontare attraverso le immagini cosa succede oggi nel mondo. Questa edizione della rassegna si è data l'obiettivo di "diffondere sempre più il linguaggio fotografico e la sensibilità culturale che ne consegue, tra i non addetti ai lavori", hanno dichiarato Alberto Prina e Aldo Mendichi, organizzatori della manifestazione assieme al Gruppo Fotografico Progetto Immagine.

Quest'anno ben 600 le candidature arrivate per il World Report Award 2019, con fotografi provenienti da 44 Paesi diversi. Confermata anche la sezione "Uno sguardo sul mondo". E c'è spazio anche per l'attualità locale: il Gruppo Fotografico Progetto Immagine presenta una rassegna ad opera di 18 fotografi di "Ludesan Life" coordinati da Paolo Marchetti che hanno raccontato altrettante storie di immigrazione, a partire dalla cronaca di quanto avvenuto nell'ottobre 2018 con le polemiche relative alla mensa scolastica dalla quale furono esclusi gli alunni stranieri per via di una delibera della Giunta comunale leghista.