Lodi, professore fa 1500 assenze in 5 anni. Faceva l'avvocato in Calabria

Lodi, fa 1.500 assenze in 5 anni: prof. fa l'avvocato in Calabria

In 5 anni ha collezionato oltre 1.500 giorni di assenza, in pratica non è mai entrato in classe, e mentre risultava assente dalle scuole del Lodigiano dove era dipendente in realtà faceva l'avvocato in Calabria. I finanzieri della compagnia di Lodi ha notificato un'ordinanza di arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Lodi, ad un professore, A.M. di 55 anni, già docente dipendente dell'istituto Superiore di Codogno e dell'istituto Merli - Villa Igea di Lodi. Le indagini dei finanzieri, coordinate dalla procura di Lodi e iniziate al tribunale di Vibo Valentia e nel suo studio legale, hanno chiarito che l'uomo dal settembre 2011 al febbraio 2017 ha totalizzato oltre 1.500 giornate di assenza tra malattia, congedo biennale per assistenza a familiare e aspettativa per motivi familiari e nei periodi di assenza in realtà svolgeva prevalentemente la sua attività di avvocato in Calabria.

L'uomo negli oltre 5 anni di indagine ha partecipato a circa 250 udienze nel Tribunale di Vibo Valentia, a 123 udienze presso il Giudice di Pace e a 3 udienze presso il T.A.R. Di Catanzaro, negli stessi periodi in cui egli risultava assente per malattia od altro titolo. La continua attività forense nei periodi di presunta malattia o di assenza a diverso titolo da scuola è stata confermata dalla documentazione amministrativo-contabile come agende, documenti con trasferte e spese di viaggio, trovate e sequestrate nello studio legale. Nel complesso sono stati trovati elementi per sostenere un utilizzo strumentale di certificati medici di dubbia attendibilità: la diagnosi era di lombosciatalgia acuta, patologia che dovrebbe esaurirsi in un mese al massimo, mentre in questo caso persisteva da almeno 5 anni. Inoltre l'avvocato, sia durante i periodi di assenza per malattia che durante il ricorso al congedo biennale per l'assistenza al padre, si è spostato molte volte in Italia per fare fronte agli impegni assunti come legale.