Prostituzione

Ufficialmente titolare di un centro olistico di discipline bionaturali a Lodi, una donna residente in provincia di Bergamo è stata arrestata per induzione e sfruttamento della prostituzione assieme alla propria madre. Una attività dunque apparentemente lecita, dietro la quale si nascondeva la realtà di decine di ragazze italiane e straniere che si offrivano ai clienti per una tariffa variabile tra i 100 e i 200 euro.