Lodi, scoperto giro di fatture false da 400 mln: 24 indagati



La guardia di finanza di Lodi ha sequestrato beni per circa 65 milioni di euro a 24 persone indagate per associazione a delinquere e reati fiscali. L'inchiesta 'Winter flower' ha portato le fiamme gialle a scoprire un giro di fatture false da oltre 400 milioni di euro nell'area tra il Lodigiano e la Franciacorta.



L'operazione svolta questa mattina ha compreso anche 23 perquisizioni in Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana e Calabria.