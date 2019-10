Lodi, Superenalotto: presentata la riscossione della vincita da 209 milioni

E' stata presentata la riscossione della vincita da 209 milioni di euro della vincita più alta mai assegnata nella storia del SuperEnalotto di Sisal. Il neo supermilionario, di Lodi, ha vinto giocando una schedina da soli 2 euro lo scorso 13 agosto. E da allora tuttavia era cresciuto il giallo poichè non risultava che fosse stata presentata la riscossione della vincita. Sino ad oggi: Sisal Spa, concessionaria del SuperEnalotto, in una nota spiega che "la schedina vincente del Jackpot record da oltre 209 milioni di euro vinto lo scorso 13 agosto a Lodi, è stata presentata per le procedure di ritiro del premio, a cura di un Ente Bancario incaricato dal vincitore, che mantiene dunque l'assoluto anonimato".