Lodi, truffavano gli anziani: sgominata banda, 8 arresti

Lodi, truffavano gli anziani con il "trucco del marinaio": sgominata banda, 8 arresti



In seguito a undici truffe e tre tentate truffe nel Nord Italia avvenute tra dicembre 2016 e giugno 2017, la polizia di Lodi ha denunciato otto persone per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe ai danni di persone anziane.



Il metodo utilizzato dai truffatori era quello definito del "finto marinaio". Praticamente, un sedicente marinaio avvicinava persone anziane, faceva credere di avere bisogno di denaro per imbarcarsi e di avere, per questo, gioielli di valore, in realta' finti, da svendere. Poi convinceva le vittime a andare a prelevare ingenti somme per l'acquisto.



Tra le localita' prescelte per mettere in atto le truffe anche Lodi, Varese, Torino, Novara e Vigevano. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Lodi, guidati da Alessandro Battista, li hanno bloccati in piazza Mercato a Lodi mentre stavano cercando di truffare una signora anziana che avevamo fatto accomodare al tavolino di un bar.