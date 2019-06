Lodi, violenza sessuale su minorenne: arrestato 50enne

Un 50enne italiano di Codogno, in provincia di Lodi, e' stato arrestato dai carabinieri per produzione e detenzione di materiale pedopornografico, violenza sessuale e corruzione di minorenne. L'uomo e' sottoposto alla misura cautelare per fatti avvenuti nei confronti di minorenni del comune del Lodigiano. Le indagini sono state coordinate dal procuratore aggiunto di Milano, Letizia Mannella.