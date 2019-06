Lodi, violenza sessuale su tre minorenni per anni: arrestato 50enne

Lodi, violenza sessuale su tre minorenni: arrestato 50enne

Un 50enne italiano di Codogno, in provincia di Lodi, e' stato arrestato dai carabinieri per produzione e detenzione di materiale pedopornografico, violenza sessuale e corruzione di minorenni. L'uomo e' sottoposto alla misura cautelare per fatti avvenuti nei confronti di minorenni del comune del Lodigiano. Le indagini sono state coordinate dal procuratore aggiunto di Milano, Letizia Mannella.

Il procuratore: "Contorni da film dell'orrore"

Una vicenda che "ha i contorni di un film dell'orrore": ha definito cosi' il procuratore aggiunto di Milano, Maria Letizia Mannella, quanto emerso dalle indagini della stazione dei carabinieri. L'uomo ha abusato di tre ragazzine per tre anni, costringendole a rapporti sessuali con lui e tra di loro. Disoccupato, abitava in casa ancora con i genitori anziani, la cui posizione e' da vagliare al proseguire delle indagini. Alle vittime si era presentato inizialmente come un bravo vicino di casa. Dopo aver reperito i loro numeri di telefono, pero', aveva iniziato a contattarle via Whatsapp usando un'identita' falsa, quella della coetanea 'Giulia', la "cattivissima e sadica Giulia". "Sfruttando la comune passione per i gattini e' quindi riuscito a portarle a casa sua e a violentarle ripetutamente, costringendole anche a rapporti promiscui" ha raccontato questa mattina in conferenza stampa a Milano, la pm di Milano che ha seguito le indagini, Alessia Menegazzo.

La scoperta grazie alle amiche delle tre vittime

Riprendeva i rapporti sessuali che aveva con le 3 vittime, tutte sotto i 13 anni, tramite delle telecamere nascoste poste in vari angoli della sua stanza. Chiedeva poi loro di riprendersi in atti sessuali e le costringeva a compierli anche tra di loro. I video dovevano avere "un preciso minutaggio" e dovevano poi essere inviati tramite whatsapp al falso profilo, come ha specificato la pm di Milano, Alessia Menegazzo, che ha seguito il caso. Ad avviare le indagini pero' e' stata proprio una foto "in posizione erotizzante" che l'uomo ha pubblicato su Instagram, per minacciarle di diffondere tutto il materiale che aveva su di loro, se avessero parlato. Un "errore" che ha svelato il terribile retroscena. A partire da questa foto si e' attivata "la rete delle amiche" delle ragazze, che le hanno riconosciute, e portato poi una delle vittime a confessare tutto ad un'insegnante. I genitori della prima vittima hanno poi sporto denuncia nel gennaio di quest'anno. Nel computer dell'arrestato - che ora si trova in carcere a Milano - sono stati rintracciati non solo i video che riguardavano le ragazzine, ma anche ore e ore di altro materiale simile scaricato dalla rete. A quanto risulta agli investigatori l'uomo non diffondeva ne' rivendeva i video "prodotti".