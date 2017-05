Lodovica Comello a Milano: concerto il 26 maggio agli Arcimboldi

Lodovica Comello

Il #noi2 Tour di Lodovica Comello sbarca a Milano: l'eclettica artista calca venerdì 26 maggio il palco dell'Arcimboldi di viale dell'Innovazione 20 per presentare i suoi successi, dall'ultimo brano in inglese "50 shades of colour" alla sanremese "Il cielo non mi basta". Idolo delle teenager con oltre 6 milioni di fan sui social, Lodovica Comello, classe 1990, ha esordito come attrice nel ruolo di Francesca nella serie Disney "Violetta", per poi passare al karaoke in automobile di "Singing in the car" e alla conduzione di "Italia's got talent", entrambi su Tv8.

Recentemente, compare anche per un breve cameo nel video-tormentone di "Volare" di Fabio Rovazzi, che vede la partecipazione di numerosi altri vip, da Gianni Morandi, co-interprete del brano, a Javier Zanetti.