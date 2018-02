Logistica: nasce un nuovo gruppo, partnership Premium Net e Cores

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano – La logistica cresce e si trasforma. E’ così che Premium Net (fatturato da 80 milioni l’anno) che opera nel settore della logistica integrata e di quella Industriale e Cores, consorzio di cooperative che lavora nella logistica, nei trasporti e nei servizi generali alle imprese, hanno deciso di unire le loro forze per affrontare la sfida della innovazione. “Il settore della logistica e quello della movimentazione merci sono stati interessati in questi ultimi anni, da trasformazioni indotte da cambiamenti del mercato e da una profonda innovazione tecnologica, che hanno spostato la competizione sempre più sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione del cliente. Assistiamo infatti – spiega una nota del nuovo raggruppamento - alla comparsa sul mercato italiano di compagini internazionali insieme ad una pervasiva digitalizzazione dei processi che sta coniugando i siti produttivi, il cliente ed il consumatore finale. E’ proprio in questo quadro che Premium Net e Cores hanno deciso di unire le loro forze in una partnership. Premium Net da un lato come leader nazionale nel campo della logistica e della logistica industriale e col suo know-how di implementazione tecnologica dei modelli organizzativi e Cores, dall’altro, con le loro trentennali esperienze consortili e cooperativistiche intendono valorizzare, offrire servizi e progetti innovativi alla clientela, valorizzando i propri assets. In questo contesto e relativamente al settore della logistica e dei trasporti, Premiun Net gestirà i trasporti e prenderà in affidamento i contratti della logistica mentre Cores , attraverso le cooperative e le società consorziate, sarà affidataria degli appalti. Verranno immediatamente condivise le risorse umane apicali ed i progetti di implementazione verso i clienti. A tal fine si costituiscono due unità operative riguardo lo sviluppo , la ricerca del mercato e l’innovazione dei modelli organizzativi. Su queste basi Premium Net e Cores intendono sviluppare ed affermare nel mercato la cultura del lavoro intesa come capacità di fare impresa e di valorizzare le risorse umane insieme al consolidamento del principio mutualistico”, conclude il comunicato.