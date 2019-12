Lombardia, 14mila cattedre vuote. FOntana: "Con l'autonomia..."

"In Lombardia 14mila cattedre vuote all'inizio dell'anno scolastico. Con l'Autonomia possiamo risolvere questo problema, con concorsi regionali piu' veloci e riconoscendo ai professori che lavorare e vivere in Lombardia ha un costo diverso che in altre parti d'Italia". A scriverlo su Facebook e' il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Ieri a Italia Direzione Nord il governatore lombardo ha trovato sintonia sul tema dell'istruzione con il suo omologo, il presidente piemontese Alberto Cirio. La proposta emersa dal dibattito è stata quella di scrivere insieme Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria una legge su una materia dell’autonomia, quella dell’istruzione.

Questa mattina invece il Governatore Fontana è stato ospite di Mattino 5, dove ha dichiarato: "Milano e la Lombardia dimostrano che in Italia si puo' fare diversamente dall'Italia" ovvero "cercando di superare i problemi" facendo squadra. "Non ci si piange addosso" ha aggiunto ricordando che "Milano e la Lombardia danno tutto quello che viene loro chiesto ed e' tanto. Lo squilibrio fra quanto la Lombardia paga a Roma rispetto a quello che riceve in servizi e' di 54 miliardi. Se ci impegniamo non e' una colpa".