Lombardia, addio al giornalista Vezzoni. Fu anche assessore in Provincia

È mancato ieri, dopo una lunga malattia, il giornalista Carlo Vezzoni. Da qualche anno in pensione, Vezzoni aveva iniziato nel 1976 a lavorare nell'allora Ufficio stampa della Giunta regionale della Lombardia per poi proseguire il suo lungo cammino professionale a 'Lombardia Notizie'. E' stato anche assessore in Provincia a Milano e consigliere di amministrazione del Teatro alla Scala. Carlo Vezzoni aveva 71 anni e terminata la sua esperienza a 'Lombardia Notizie' si è dedicato a dirigere il periodico di viaggi e turismo 'On the road'. Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a nome dell'intera giunta regionale, insieme ai colleghi dell'agenzia di stampa 'Lombardia Notizie' e dell'Ufficio del Portavoce, esprimono le più sentite condoglianze alla moglie e ai figli. Il rito funebre sarà celebrato domani, giovedì 13 giugno, alle 14.30 presso la Parrocchia di Sant'Ambrogio ad Fontes, in Via Cardinale Schuster, 1 a Segrate/MI.