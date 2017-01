Lombardia, allerta meteo per domani: freddo e vento forte



La sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attività è coordinata dall'assessora Simona Bordonali, ha emesso un avviso di ordinaria criticità (codice giallo) per la giornata di domani, martedì 17 gennaio.



Rischio vento forte sulle zone omogenee IM-04 (Laghi e Prealpi varesine, provincia Varese), IM-05 (Lario e Prealpi occidentali, province di Como e Lecco), IM-07 (Valcamonica, province Bergamo e Brescia), IM-08 (Laghi e Prealpi orientali, province Bergamo e Brescia), IM-11 (Alta pianura centrale, province Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova), IM-13 (Bassa pianura orientale, province Cremona e Mantova) e IM-14 (Appennino pavese, provincia di Pavia). Lo si legge in una nota di Palazzo Lombardia.